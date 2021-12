Opvallend nieuws: Chris Janssens - ondervoorzitter en Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang - komt uit de kast als homo. In een partij waarin sommige leden niet voor holebi-rechten zijn, is Janssens’ outing nog méér nieuws. Hoe belangwekkend is zijn coming out? En wat valt er tussen de lijnen van zijn interview te lezen over het standpunt van zijn partij?