Harde lockdown in Nederland: vanaf zondag alles dicht tot 14 januari

Geen horeca, geen bioscopen of musea, een vervroegde sluiting van de scholen en een kerstfeest en petit comité. Dat is wat de Nederlanders te wachten staat vanaf zondag. Het nieuws is nog niet officieel aangekondigd door premier Mark Rutte, maar volgens Nederlandse media is dat wel degelijk de boodschap die straks zal weerklinken tijdens een persconferentie.

Vanaf zondag moet bijna alles dicht in Nederland. “Hetzelfde recept als precies een jaar geleden”, meldt een betrokkene aan De Telegraaf. Het betekent voor veel noorderburen een schrale kerst, zonder bezoek aan restaurants, cafés, musea en ook zonder shopping of een kappersbezoek. Ook de middelbare scholen en het hoger onderwijs sluiten een week eerder. Er is ook het dringende advies om thuis maar vier bezoekers per dag te ontvangen van ouder dan 13 jaar.

Voor essentiële zaken en diensten komt wel een uitzondering. Zo mogen de supermarkten, bakkers, drogisten, apotheken, banken en hypotheekverstrekkers de komende weken blijven draaien. Ook blijft afhalen mogelijk in restaurants. De maatregelen zouden zeker tot 14 januari duren.

Schrap zetten

Vrijdag kreeg het kabinet van Rutte het advies om tot strengere maatregelen over te gaan om de opkomende omikronvariant te kunnen afremmen. En dat hoewel de besmettingscijfers in het land momenteel nog in dalende lijn zitten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt verwacht immers dat omikron vlak na de jaarwisseling delta inhaalt en het meest zal voorkomen in Nederland. Dat zou betekenen dat de verpleegafdelingen en de intensive cares zich weer schrap moeten zetten voor een nieuwe golf coronapatiënten, een golf die mogelijk groter is dan eerder. Om een nieuwe golf besmettingen zo veel mogelijk te dempen, werden dus nieuwe beperkingen geadviseerd.

Behalve premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge zullen ook Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), aanwezig zijn op de persconferentie zaterdagavond.