Het was een opmerkelijke tip van viroloog Steven Van Gucht vrijdag: “Zet ramen op kiepstand, laat de dampkap aanstaan en zet de binnendeuren open”. Op Twitter wordt alvast goed gelachen over het advies dat moet helpen het kerstdiner veiliger te laten verlopen. Maar is het enkel lachwekkend of heeft het echt nut om die op te zetten?