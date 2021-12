Advocate van Steve Bakelmans stapt op tijdens proces-Julie Van Espen: “Om persoonlijke redenen”

Op het assisenproces over de moord op studente Julie Van Espen (23) is één van de twee advocaten van beschuldigde Steve Bakelmans onverwachts opgestapt. Dat bevestigt het Antwerpse hof van beroep.

Het assisenproces over de moord op Julie Van Espen wordt op vraag van de familie van het slachtoffer achter gesloten deuren gevoerd. De beschuldigde Steve Bakelmans werd bij de aanvang van het proces door twee advocaten bijgestaan: de Brusselse strafpleiter Dimitri de Béco, en de Antwerpse advocaat Marlies Vercammen.

Maar op donderdag besliste meester Vercammen om niet meer op te treden als advocaat op het proces. Dat bevestig het Antwerpse hof van beroep, op zaterdag.

“Op donderdagochtend heeft meester Vercammen zich teruggetrokken”, zegt persrechter Jo Daenen. “Ze deed dit om persoonlijke redenen.” De communicatie hierover valt volgens het hof van beroep niet onder de beperkingen van de gesloten deuren.

Het aftreden van meester Vercammen had geen invloed op het vervolg van het proces, aldus Daenen. “Na een kort overleg met zijn cliënt heeft meester de Béco beslist om het proces alleen verder te zetten.”

Advocaat Dimitri de Béco, en advocaat Marlies Vercammen, de twee advocaten van Steve Bakelmans bij de start van het proces.

“Verschillende redenen”

Ook advocaat Marlies Vercammen bevestigt aan Het Nieuwsblad dat ze niet langer optreedt op het assisenproces. Ze is naar eigen zeggen “om verschillende redenen” opgestapt, maar ze wil daar pas dinsdag toelichting bij geven. Op dat moment, als er geoordeeld wordt over de schuld van Bakelmans, zal het proces niet meer achter gesloten deuren verlopen.

In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat haar beslissing er gekomen zou zijn “uit onvrede over de gang van zaken tijdens het proces achter gesloten deuren”. Dat wil advocaat Vercammen niet bevestigen: “Ik heb nog aan niemand toelichting gegeven.”

De beide advocaten hebben zich bij de aanvang van het proces niet verzet tegen een proces achter gesloten deuren: “Wij hebben niets te verbergen over de daden van onze cliënt. Hij zal zijn volste verantwoordelijkheid nemen. Maar wij hebben het grootste respect voor de burgerlijke partijen”, aldus de Béco afgelopen maandag.

Outlaws

Het is uitzonderlijk dat een advocaat er in de loop van het proces er de brui aan heeft, maar het is niet de eerste keer. Zo werd het assisenproces tegen enkele leden van de motorbende Outlaws in 2005 stilgelegd, toen advocaat Jan De Man opstapte uit onvrede met de houding van zijn cliënt. Dat zou hier op het proces van Steve Bakelmans níet het geval zijn.

