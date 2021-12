Tienduizenden mensen op straat in Barcelona tegen meer Spaans in Catalaanse scholen

Ongeveer 35.000 mensen hebben in Barcelona gemanifesteerd tegen een arrest van het Hooggerechtshof dat oplegt dat er meer Spaans gesproken moet worden in de publieke scholen. De betoging werd georganiseerd onder het motto: “nu en altijd naar school in het Catalaans”.

De rechters oordeelden dat minstens 25 procent van het onderwijs in het Spaans georganiseerd moet worden in de autonome regio in het noordoostern van Spanje, die geleid wordt door een separatistische regering. Vandaag geven de meeste lagere scholen twee keer 45 minuten per week Spaans, de andere vakken worden in het Catalaans gegeven. Veel scholieren spreken echter buiten de school Spaans.

De regionale regeringsleider Pere Aragonès noemde de uitspraak van de rechtbank een “offensief van het Spaanse nationalisme”. Andere politici menen dan weer dat de voorstanders van meer Spaans in het onderwijs vooral “minder Catalaans” willen. Volgens tegenstanders van het Catalaanse model maakt het beperkte aandeel Spaans in de les deel uit van inspanningen van Catalonië om zich van Spanje af te scheiden.

De Catalaanse minister van Onderwijs heef inmiddels aangekondigd dat er controles zullen komen om te zien of er in de scholen wel degelijk enkel Catalaans gesproken wordt en geen Spaans.

Zowat alle inwoners van Catalonië spreken Spaans, ruim 80 procent spreekt ook Catalaans. Ongeveer een derde heeft naar eigen zeggen Catalaans als moedertaal.