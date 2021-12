SpaceX lanceert succesvol meer dan vijftig nieuwe Starlink-satellieten

Om 13.41 uur Belgische tijd vertrok vanop de basis Vandenberg in Californiër een Falcon-9 draagraket van SpaceX. Zowat negen minuten later landde de eerste trap succesvol op het droneschip Of Course I Still Love You. SpaceX heeft deze eerste trap al elf keer gebruikt, wat een record is

Elon Musk, topman van SpaceX — © REUTERS

SpaceX heeft zodoende voor de 98ste keer een eerste trap gerecupereerd. Dit drukt de lanceerkosten.

Uiteindelijk zijn van de bovenste trap in 52 Starlink-satellieten losgekomen. SpaceX heeft zodoende sinds mei 2019 al 1.944 van dergelijke kunstmanen voor wereldwijd breedbandinternet gelanceerd.

SpaceX concurreert daarmee met onder andere OneWeb.

Het was al de 29ste missie van een Falcon-9 dit jaar, wat ook een record is. SpaceX wil er voor 1 januari nog twee lanceren, telkens van op Cape Canaveral in Florida.

Tevens was het de 33ste lancering van een pakket Starlinks.