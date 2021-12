José Mourinho zal slapen als een roosje: hyperefficiënt AS Roma heeft aan 29% balbezit genoeg om vier keer te scoren tegen Atalanta

Het AS Roma van José Mourinho heeft de lastige verplaatsing naar Atalanta Bergamo tot een goed einde gebracht. Ondanks slechts 29% balbezit stopten de Romeinen de zegereeks van Atalanta door met 1-4 te winnen. “De spirit van het team was fantastisch”, triomfeerde Mourinho na afloop.

Atalanta draait in de competitie erg goed mee bovenaan mee. Met zes opeenvolgende zeges in de Serie A kon het bij winst zelfs even over AC Milan naar de tweede stek springen. Zover kwam het niet want Tammy Abraham en Nicolo Zaniolo zetten na 27 minuten spelen al een 0-2 op het bord.

Door een eigen doelpunt van Bryan Cristante op slag van rust leek het nog spannend te worden in de tweede helft. Alleen moet er daar dan wel voor gescoord worden en laat dat nu net niet te lukken bij de thuisploeg. Aan de overkant troffen Smalling en Abraham, met z’n tweede, wel raak. Eindstand: 1-4. De thuisploeg kan zich misschien wel optrekken aan het ene doelpunt, want zo rondde het, net zoals Inter Milaan gisteren, de kaap van 100 doelpunten in 2021.

Atalanta blijft voorlopig derde met 37 punten, AS Roma wordt (even) vijfde met 31 eenheden.

José Mourinho: “Fantastische spirit”

De Portugese trainer was meer dan tevreden over de prestaties van zijn spelers. Vooral Rick Karsdorp en Tammy Abraham kregen lovende woorden te horen. “De scheenbeschermer van Rick iss volledig verwoest, maar hij offerde zich op en bleef doordoen”, zei Mourinho over zijn wingback. “De spirit bij mijn ploeg was fantastisch. We wisten perfect hoe we Atalanta moesten aanpakken en we bleven op dezelfde manier doorgaan. Een grote stap vooruit voor ons.”

“Een spits als Abraham kan zich niet alleen focussen op doelpunten maken. Ander werk doen is ook belangrijk, en daar is hij de laatste tijd sterk in vooruitgegaan. Ik ben ervan overtuigd dat hij ook zal blijven scoren”, zei Mourinho nog.