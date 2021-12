Anderlecht wervelt verder in Women Super League, Club YLA haalt het van Zulte Waregem

OH Leuven haalde vrijdag al fors uit tegen White Star Woluwe (7-0). Reden te meer voor Anderlecht om ook met de overwinning aan te knopen als het in het zog van de Leuvense leider wilde blijven. Met negen zeges op rij mocht dat op zich geen probleem zijn. In Gent trokken de Brusselaars ook dit keer de drie punten over de streep na een owngoal van Silke Vanwynsberghe.

In de andere twee matchen op zaterdag trokken zowel Club YLA als Standard aan het langste eind tegen respectievelijk Zulte Waregem en Eendracht Aalst. Club is derde met 28 punten, twee meer dan Standard.

Volgende week is er het duel tussen OHL en Anderlecht voor de leidersplaats.