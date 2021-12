Kind van 1 jaar zonder ouders aangekomen in boot op Lampedusa

Op het Italiaanse eiland Lampedusa is een niet-begeleid eenjarig kind gezond en wel aangekomen. Het jongetje was samen met zowat zeventig mannen de Middellandse Zee overgestoken in een bootje. Dat berichtte de krant La Repubblica.

De ouders van het kind zouden hem meegegeven hebben om alleen de gevaarlijke oversteek te maken. De andere migranten in de boot kenden zijn identiteit niet, maar zeggen dat zijn ouders gesmeekt zouden hebben om hem veilig te houden tijdens de tocht. Vermoedelijk zouden de ouders zelf niet meer aan boord zijn geraakt.

In totaal kwamen op Lampedusa de voorbije twee dagen 500 migranten aan in zeven verschillende boten, zegt La Repubblica. Onder hen ook nog een 14-jarige jongen wiens moeder tijdens de oversteek verdronken is, zei Artsen Zonder Grenzen op Twitter.

Het aantal migranten dat Europa probeert te bereiken door de Middellandse Zee over te steken vanuit Libië of Tunesië, ligt dit jaar weer fors hoger dan de voorbije jaren. Volgens de internationale organisatie voor migratie (IOM) zijn in 2021 al zowat 1.340 mensen verdronken tijdens de gevaarlijke oversteek.