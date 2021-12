Britse architect die Centre Pompidou en Antwerps Vlinderpaleis tekende, is overleden

Rogers werd in 1933 geboren in Italië en studeerde architectuur in Londen en Yale. Samen met de Italiaan Renzo Piano ontwierp hij het Centre Pompidou in Parijs. Ook onder meer de Millennium Dome (The O2) in Londen, het gebouw van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Three World Trade Center in New York zijn van Rogers’ hand.

In België ontwierp Rogers het Antwerpse justitiepaleis, ook wel het vlinderpaleis genoemd, dat in 2006 werd ingehuldigd.

Tijdens zijn carrière kreeg Rogers verschillende onderscheidingen. In 2007 was de Brit de laureaat van de Pritzker Prize, de meest prestigieuze architectuurprijs.

In 1991 sloeg koningin Elizabeth II hem tot ridder. Vijf jaar later kreeg hij de titel van baron.