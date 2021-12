Twee derde stelt wintersportvakantie nog even uit: wie toch gaat, kiest voor Frankrijk

VAB bevroeg hiervoor in samenwerking met Ipsos in de periode eind november - begin december 2.000 Vlamingen.

Een kwart van de Vlamingen die voor COVID-19 regelmatig op wintersport ging, geeft aan er dit jaar écht naar uit te kijken, omdat het zo lang geleden is. Toch is een groot deel van de wintersporters nog niet zeker of ze nu, volop in de vierde golf, al zouden gaan: 68 procent van de reguliere wintersporters stelt zijn vakantie voorlopig nog even uit.

LEES OOK. Oostenrijk verandert voor start van skiseizoen nog snel regels om land in te komen: boosterprik verplicht, alternatief is quarantaine

De meeste Vlamingen die deze winter gaan skiën, kiezen voor Oostenrijk (39 procent). In de kerstvakantie blijkt Frankrijk met 39 procent de populairste bestemming te zijn, tegenover 27 procent voor Oostenrijk. VAB ziet als mogelijke verklaring dat je in Frankrijk met een COVID Safe Pass kan skiën en de coronamaatregelen in Oostenrijk een stuk strenger zijn (het 2G-beleid, vaccinatiebewijs nog maar 9 maanden geldig, vanaf 3 januari wordt Janssen-vaccin niet meer aanvaard).

Een wintersportvakantie is voornamelijk een autovakantie: 7 van de 10 Vlamingen gaat met de auto naar de wintersportbestemming. Toch geeft slechts 1 op de 2 Vlamingen die dit winterseizoen zeker op wintersport gaat aan over winterbanden te beschikken. Sinds 1 november is het in de berggebieden in Frankrijk verplicht om tussen 1 november en 31 maart op winterbanden te rijden of sneeuwkettingen mee te nemen in de auto. In verschillende andere wintersport- of doorreislanden zijn winterbanden al langer verplicht, stipt VAB aan.