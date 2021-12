Timmy Simons: “De grote baas heeft na onze zege een berichtje met felicitaties ontvangen van Dury ”

“Wij zijn de boeren, wij zakken niet!”, zongen de fans van Zulte Waregem zaterdag. Ze hadden ook (al minstens voor even) recht van spreken. De trainerswissel van 36 uur eerder had zijn effect immers niet gemist, want na een doldwaze slotfase knokte Essevee zich tegen KV Mechelen van een 1-2-achterstand naar een 3-2-zege. Jean-Luc Dompé knalde in de slotseconden zijn team naar de overwinning en weg van de voorlaatste plaats.

“Ongelofelijk.” Ook Timmy Simons had het scenario voor zijn eerste match als hoofdcoach van Zulte Waregem niet zo zot durven bedenken. Essevee was immers een hele wedstrijd de betere ploeg en liet KV Mechelen niet in zijn spel komen, maar keek zowel bij de rust, als na negentig minuten tegen een achterstand aan. Kerim Mrabti had de Mechelaars in de eerste helft tegen de gang van het spel op voorsprong gebracht met een afgeweken schot en nadat Jelle Vossen kort na rust de bordjes in evenwicht had gebracht, leek Nikola Storm een kwartier voor tijd het lot van Essevee te beslechten.

Delirium

Dat was echter zonder een spectaculaire ommekeer in blessuretijd gerekend. Eerst kon invaller en jeugdproduct Dion De Neve de kalmte in de box bewaren om met zijn eerste officiële goal uit zijn carrière de gelijkmaker te scoren, waarna Jean-Luc Dompé in de slotseconden helemaal voor een Waregems delirium zorgde met een enig mooie volley. Alsnog de 3-2, alsnog de broodnodige zege.

Ongelofelijk dus. Niet verwonderlijk dat het een glunderende Timmy Simons was die na de match de pers te woord stond. “We hadden er vooraf op gehamerd om het simpel te houden en met veel energie en drive op het veld te komen, en dat is er perfect uitgekomen”, stelde de nieuwbakken hoofdcoach. “Ik denk dat we van het eerste moment hoog druk probeerden zetten en vol voor de overwinning gingen. Uiteindelijk zit het wat mee in het slot, maar dat dwing je vaak af. En dan zie je ook wat zo’n overwinning met de ploeg doet: hoe de spelers met de fans konden vieren, geeft een enorme boost.”

Dankzij de driepunter springt Zulte Waregem voorlopig weg van de voorlaatste plaats. “Het is een feit dat dat toch iets aangenamer is”, geeft Simons toe. “Al verandert dat voor ons op zich niets. We zullen nog steeds elke dag hard moeten werken. De jongens zullen bereid moeten zijn om dagelijks af te zien en die winnaarsmentaliteit te tonen. Als dat lukt, kunnen we veel bereiken.”

Berichtje

Volgende week wacht alweer een trip naar Standard. Al wil Simons nu eerst even genieten van de zege. “Want dat was al een tijdje geleden. Maar daarna gaan we gewoon verder. Full gas.” Als laatste wilden de aanwezige journalisten ook nog even weten of hij al een berichtje gekregen had van Francky Dury. “Ik niet, maar de grote baas heeft wel een berichtje met felicitaties ontvangen. Het toont aan wat voor iemand Francky is”, besloot Simons.