Een plotse lockdown net voor de feestdagen, wat doet dat met de moraal? “We gaan ons één ding moeten afvragen”

Een harde lockdown tot 14 januari. Dat is het verdict nadat politici in Nederland zijn samengekomen om het risico van omicron te bespreken. Dat moét wel een harde noot zijn om te kraken, toch? En ook wij kijken bang naar wat omicron met de coronacijfers zal doen of het overlegcomité ons woensdag zal vragen nog extra maatregelen na te leven. Kunnen we dat nog, zeker nadat we het virus afgelopen zomer als verslagen waanden? “De metaforen rond strijd - het virus verslaan, het gevecht winnen… - bergen we beter op.”