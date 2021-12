“Tot 6.000 doden per dag”: Britse experten schetsen doembeeld als regering niets doet tegen omikron

Ook de Britten staan voor een forse expansie van het coronavirus nu de omikronvariant er intussen dominant geworden is. Experten waarschuwen dat tegen het einde van het jaar tot 2 miljoen besmettingen per dag zouden kunnen zijn. De dodentol kan zelfs pieken tot 6.000 per dag.

Het is de SAGE-groep die de overheid influistert wat er moet gebeuren tijdens deze coronacrisis. De Britse GEMS, dus. Die experten zie het wel erg somber in met omikron en daarom moeten er nieuwe maatregelen komen. “De timing is cruciaal, als we tot volgend jaar wachten zal de druk op de gezondheidszorg alleen maar oplopen.” Net zoals in Nederland - waar intussen een nieuwe lockdown is ingesteld - zijn volgens de experten maatregelen nodig die de contacten beperken. “Grote bijeenkomsten zijn een groot gevaar.”

Bij die waarschuwing zetten de experten ook enkele onheilspellende berekeningen. Met maatregelen zou het aantal nieuwe besmettingen beperkt blijven van 200.000 tot 1 miljoen per dag, de hospitalisaties landen dan tussen de 1.500 en 5.000, het aantal doden tussen 200 en de 2.000. Zonder maatregelen krijgen we een veelvoud van die getallen, met een dodental dat kan oplopen tot 6.000 per dag.