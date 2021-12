Vicepremier Vincent Van Peteghem: “Nog geen enkele piste uitgesloten in kernuitstap”

Er is nog geen enkele piste uitgesloten in het debat over de energiebevoorrading en dus de sluiting van de kerncentrales. Dat heeft vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) zondag verklaard in De Zevende Dag. Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het duidelijk dat de volledige sluiting van de kerncentrales in 2025 uitgesloten is en moet de regering zich voluit op de verlenging van de twee jongste centrales concentreren.

LEES OOK. Minister Tinne Van der Straeten herleidt pistes voor kernuitstap tot twee: deadline voor beslissing komt dichterbij

De huidige wet voorziet de definitieve sluiting van alle zeven kerncentrales in 2025. Het regeerakkoord zit op die lijn, maar laat de deur open voor het langer openhouden van de centrales Doel 4 en Tihange 3. Om het wegvallen van die nucleaire capaciteit op te vangen, werd een zogenaamde CRM-veiling georganiseerd van projecten die op subsidies kunnen rekenen. Daarbij horen twee gascentrales in Vilvoorde en Les Awirs.

De MR is al langer voorstander van de levensduurverlenging van de twee jongste centrales. In De Zevende Dag herhaalde voorzitter Bouchez dat het volgens hem onmogelijk is op tijd uit kernenergie te stappen. Daarbij speelt ook het probleem van de vergunningen voor de gascentrales. Die voor Vilvoorde kreeg al een njet van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). “Plan A is nu dood”, luidde het. “Maar als we nu niets doen aan plan B (de levensduurverlenging, red.), dan ga je dat ook onmogelijk maken.”

Vicepremier Van Peteghem herhaalde dat voor hem de kostprijs en de energiebevoorrading primordiaal zijn. En in de piste van een volledige sluiting met onder meer de gascentrale in Vilvoorde is die zekerheid er vandaag niet. Engie heeft wel aangekondigd een nieuwe vergunning te zullen aanvragen, maar een andere piste is dat er een aanpassing komt aan de wet, waarbij naar andere gascentrales in Seraing en Manage wordt gekeken. En dan is er nog de piste B, met de verlenging van de kerncentrales. “Er is nog geen enkele piste uitgesloten.”

Het was de bedoeling dat de regering voor het einde van het jaar de knoop zou doorhakken. Voor Bouchez zou het beter zijn effectief voor Kerstmis te beslissen, maar komt het ook niet op een week aan. “Geen twee maanden meer, maar het kan op twee tot drie weken”, aldus Bouchez. Van Peteghem wilde geen concrete timing uitspreken. “Het is belangrijk dat we een goede beslissing nemen, maar we moeten wel snel beslissen”, zei hij.

Volgende week buigt het kernkabinet zich verder over het dossier.