Ruud Vormer en Lior Refaelov starten in de basis: bekijk de opstellingen van Club Brugge en Anderlecht

Geen verrassingen in de basiselftallen van Club Brugge en Anderlecht voor de topper van zondagmiddag om 13u30 in Brugge. Aanvoerder Ruud Vormer start bij landskampioen Club Brugge. Achterin geraakte Stanley Nsoki niet tijdig fit en neemt Brandon Mechele centraal in de verdediging zijn positie in. Bij Anderlecht staat Lior Refaelov in de basis. Hij speelt voor het eerst in een paars shirt tegen zijn ex-club.