Marouane Fellaini op weg naar landstitel in China na zege tegen club van Leko

Marouane Fellaini en zijn Chinese club Shandong Taishan hebben zondag een grote stap richting de landstitel gezet. Fellaini en co wonnen met 0-2 van Shanghai Port, de club van coach Ivan Leko. In het klassement vergroot Shandong Taishan zo haar voorsprong.

Jadson (18.) en Son Jun-Ho (68.) zorgden voor de doelpunten. Bij Shanghai Port miste voormalig Chelsea-vedette Oscar in de slotfase nog een penalty. Marouane Fellaini speelde voor het eerst sinds deze zomer negentig minuten.

Shandong Taishan telt in de tussenstand van de Chinese Super League 42 punten na 17 speeldagen. De partij tegen Shanghai Port was de derde wedstrijd in de play-offs. Daarin pakte Shandong Taishan tot dusver 9/9. Guangzhou FC en Shanghai Port zijn de eerste achtervolgers op acht punten. Er staan nog vijf speeldagen op het programma.