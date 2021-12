Waalse minister van Volksgezondheid: “Lockdown ligt niet op tafel in België”

De Waalse minister van Volksgezondheid, Christie Morreale (PS), heeft deze ochtend op televisie gezegd dat een lockdown niet op tafel ligt van het Overlegcomité. “Dat is in dat stadium niet het geval.”

De vraag kwam er na de lockdown die gisteren in Nederland is afgekondigd. Voor Morreale is dat alvast nog niet aan de orde. “We hebben een voorsprong als het gaat om de derde prik en zij hebben ook minder IC-bedden dan wij. We zijn dus beter uitgerust. Toch kunnen we zien wat er op ons afkomt: de omikronvariant is veel besmettelijker en twee vaccindosissen beschermen onvoldoende. We hebben een scheld van 3 dosissen nodig.”

“Maar vaccinatie is niet genoeg. Ook ventileren, maskers opzetten en social distancing zijn belangrijk. In de ziekenhuizen zitten zorgverleners al op de knieën, het systeem kan dus kapotgaan. Iedereen moet daarom zijn verantwoordelijkheid nemen.”