Bart De Wever vreest de omikronvariant: “Als het slecht wordt, zal het héél slecht zijn”

Bij VTM Nieuws heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn licht laten schijnen over de huidige coronacrisis. Erg positief is hij niet als het over omikron gaat: “Als het slecht wordt, zal het heel slecht zijn. 2022 zal op 2021 lijken en dat leek al op 2020.”

Nederland gaat in lockdown, ook andere landen in Europa denken sterk na over maatregelen. Moeten wij ook de richting uit van Nederland? “Dat is moeilijk te zeggen. Nederland heeft minder bedden op intensieve zorgen: bij problemen zakken zij sneller door het ijs. Qua boosterprikken staan we aan de kop van Europa, ook al zijn we er veel te laat mee gestart. Maar we zijn er nu wel als een raket vertrokken: dat is het beste wapen dat we nog hebben. Maar omikron is op komst,d at weten we. Het Verenigd Koninkrijk is het voorbeeld voor wat er komt: zij lopen voorop en hebben een gelijkaardige vaccinatiegraad. Wat daar gebeurt, zal mee bepalen wat wij moeten doen.”

Jojo met lockdowns

Op 22 december staat een nieuw Overlegcomité gepland. “De 22ste zal nog vroeg zijn om heel goed in te schatten wat er gaat gebeuren. Het is voor de mensen moeilijk te begrijpen dat de ene golf zakt, maar de andere al aan het stijgen is. Het is koffiedikkijken… Ik heb dat woord (lockdown, red.) gisteren ook gehoord, ik heb Marc Van Ranst en een aantal anderen gebeld. Je kan zeggen dat er grote bezorgdheid is. Als het slecht is, zal het héél slecht worden. 2022 zal jaar daarom een jaar worden als ’21 en dat leek al op ’20. Het begint écht lang te duren. Daarom hoop ik hoop dat we maatregelen nemen die we lang kunnen volhouden. Die jojo met die lockdowns, dat kunnen we niet nog jaren volhouden.”

Over versoepelen was De Wever duidelijk. “Dat kan nu niet. Dat is waanzin op dit moment. Wat ik allen kan zeggen is: haal uw boosterprik. We zijn aan het opschalen, de termijn is ingekort: doé dat nu.”