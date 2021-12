Het kan dus nog in het Belgisch voetbal. Een topper op het scherp van de snee, met veel rivaliteit maar zonder incidenten. Op het veld alles oké. Maar nu was het weer hommeles ernaast. Alweer dus. Dat Vincent Kompany Brugge verliet omdat hij en zijn staf racistisch werden bejegend, is alweer een smet op ons voetbal. Stopt het dan nooit?