Politie verspreidt opsporingsbericht na moordpoging in Zaventem

De politie is in een zaak van een moordpoging in Zaventem op zoek naar twee verdachten, een man en een vrouw. Ze heeft daarvoor een opsporingsbericht verspreid.

Twee personen pleegden op 18 mei dit jaar een brutale overval op een voedingswinkel op de Vilvoordelaan in Zaventem en dienden de uitbater verschillende slagen toe met een koevoet. Op een gegeven moment hield de man het slachtoffer in bedwang en was het de vrouw die het slachtoffer sloeg met de koevoet.

De daders riepen “money money money” en voelden in zijn broekzak. Wanneer de echtgenote van het slachtoffer, die zich een verdieping hoger bevond, naar beneden kwam omdat ze veel lawaai hoorde, zijn de daders gaan lopen.

De mannelijke verdachte is ongeveer 1m90 lang, normaal gebouwd en heeft een getinte huidskleur. Hij sprak Portugees met een Braziliaans accent. Op het moment van de feiten droeg hij een donker mondmasker, een hoody van het merk “Adidas” met in grote letters “ORIGINALS” op de kap, een lange beige broek, een donkerblauwe jas en zwarte schoenen. Hij had een zwarte rugzak bij.

De vrouwelijke verdachte is slank gebouwd en heeft lang blond/bruin haar met een middenscheiding. Haar nagels waren in een donkere kleur gelakt. Zij sprak Frans tegen het slachtoffer en Portugees tegen haar mededader. Op het moment van de feiten droeg zij een blauw mondmasker, een kakigroene jas in camouflagemotief met kap met binnenzijde in felle rode/roze kleur, daaronder een kledingstuk waarop “Mickey Mouse” staat afgebeeld en sneakers in wit en rood.

Wie deze personen herkent of meer informatie heeft over de feiten kan via het gratis nummer 0800 30 300 of het mailadres opsporingen@police.belgium.eu contact opnemen met de speurders.