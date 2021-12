Wesley Hoedt over racisme tijdens Club Brugge-Anderlecht: “Ik walg hiervan”

De racistische uitlatingen van ‘fans’ van Club Brugge tegen Anderlecht kunnen niet op het begrip rekenen van Wesley Hoedt. De RSCA-verdediger veroordeelde het wangedrag meteen scherp. “Bij mij gaat dat er niet in. Die fans van Brugge moeten zichzelf in de spiegel kijken.”

LEES OOK. Anderlecht-coach Vincent Kompany gedegouteerd na racisme tijdens wedstrijd tegen Club Brugge: “Ze riepen bruine aap”

“Zelf heb ik geen racistische dingen gehoord, maar het is mij wel verteld”, zei Wesley Hoedt na afloop van Club Brugge-Anderlecht. “Dit kan echt niet. Dat mensen onderscheid maken op basis van huidskleur, kan niet. Dat is een kwestie van respect. Bij mij gaat dat er niet in. Ik walg ervan. De fans van Brugge moeten zichzelf in de spiegel kijken. Er zijn dingen geroepen naar onze technische staf die echt niet kunnen. Je kan veel roepen, maar er is een maximum aan.”

LEES OOK. Club Brugge en Anderlecht spelen gelijk in spannende topper na spectaculair slotkwartier

Het was Vincent Kompany die na afloop van de wedstrijd in tv-interviews de kat de bel aanbond. Hoedt steunt zijn trainer. “Ik snap dat echt niet”, aldus de Nederlander over de racistische uitlatingen. “Zelfs al heb je als fan geen respect voor de coach Kompany, moet je als Belg toch respect hebben voor de mens Kompany? Dat soort dingen horen niet thuis in een voetbalstadion, maar daar kunnen wij als spelers niet zo veel aan doen. Dat moet vanuit de Pro League en de supporters zelf komen. Misschien moet er nog maar eens actie ondernomen worden.”

Hoedt toonde zich zelf ook even niet van zijn allerslimste kant en ging na zijn doelpunt vieren voor de Brugse harde kern. “Natuurlijk was dat niet nodig”, gaf hij na afloop toe. “Ik naai mezelf een gele kaart aan. Dat is niet nodig. Daar ben ik heel eerlijk in, maar voetbal is emotie. Fans die roepen en spugen moeten ook niet gaan huilen als iemand eens iets terugdoet. Daar moet je een grote mijnheer in zijn. Mijn viering had voor alle duidelijkheid niets met dat racisme te maken. Toen wist ik nog van niks.”

LEES OOK. Chef voetbal Ludo Vandewalle: Racisme zorgt voor smet op intense maar sportieve topper tussen Club Brugge en Anderlecht