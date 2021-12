Zoals verwacht was het zondag koppen lopen in Antwerpen. Traditioneel is de laatste koopzondag voor kerst een topdag voor de middenstand, maar door de harde lockdown in Nederland zijn onze noorderburen massaal afgezakt naar de Koekenstad. Toch is de drukte beheersbaar, aldus de politie. “Wir schaffen das”, zei Antwerps burgemeester eerder al.