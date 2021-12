Anne Teresa De Keersmaeker geëerd met Bronzen Zinneke

Het Bronzen Zinneke is een miniversie van het bekende kunstwerk van een Brusselse bastaardhond van de hand van Tom Franssen, dat in de Kartuizerstraat in het centrum van Brussel staat. Met het Bronzen Zinneke wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eer betuigen aan de informele ambassadeurs van het gewest.

Hoewel ze wereldwijd geroemd wordt en faam maakte, kiest De Keersmaeker voor Brussel als uitvalsbasis voor haar dansgezelschap Rosas, waar ze in 1995 een eigen dansschool aan koppelt, P.A.R.T.S., in Vorst. “Ik kan me niet voorstellen ergens anders te wonen dan in Brussel. Ik hou van Brussel ondanks het feit dat het een gekwetste stad is, naar het beeld van mijn land: betwixt and between. Brussel is tegelijk rijk en arm, mooi en lelijk, gevoelig en gevaarlijk”, zei ze ooit.

Minister Gatz looft haar als een culturele ambassadrice en advocaat van Brussel. “Anne Teresa kreeg zowat alle bekende internationale prijzen uit de danswereld. De koning benoemde haar tot barones. Ze ontving de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste, de belangrijkste cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap. Aan de VUB werd ze doctor honoris causa. Met dit Bronzen Zinneke hopen we haar de sympathiekste prijs te geven, want het komt uit de stad die haar op handen draagt en haar het liefst is”, stelt hij.

Eerdere laureaten waren onder meer Johan Verminnen, Paul Van Himst, Eddy Merckx, Adamo, Vincent Kompany en Ever Meulen.