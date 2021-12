RWDM knokt zich naar driepunter bij Lierse

RWDM heeft zondag in 1B de volle buit gepakt bij Lierse Kempenzonen. De Brusselaars speelden een groot deel van de tweede helft met een man minder, maar wonnen toch met 0-1.

Het enige doelpunt van de partij kwam er na een halfuur spelen. Thomas Ephestion schoot van grote afstand raak, 0-1. Tien minuten na rust kreeg Lenny Nangis rood na een elleboogstoot aan het adres van Ivan Yagan, maar ook met een man meer kon de thuisploeg niet meer scoren.

RWDM klimt in de tussenstand naar de derde plaats, met 23 punten. Lierse heeft als vijfde 18 punten.

Eerder dit weekend waren er draws in Lommel/Waasland-Beveren (1-1) en Deinze/Moeskroen (1-1). Leider Westerlo en hekkensluiter Virton sluiten later zondag (20u) de speeldag in 1B af.