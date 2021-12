Yorbe Vertessen scoort twee keer en geeft assist voor winnend PSV, dat leider blijft in de Eredivisie

Yorbe Vertessen heeft PSV Eindhoven met zijn vijfde en zesde competitiedoelpunt naar een 1-4 uitzege tegen RKC Waalwijk. De Belg is clubtopschutter bij de leider in de Eredivisie.

Ajax won de topper met Feyenoord eerder op de dag, en werd daardoor even leider. PSV wist wat gedaan: winnen en opnieuw naar de leiding gaan in de Nederlandse topklasse. Yorbe Vertessen toonde op het halfuur andermaal zijn waarde voor de lampenclub: hij pegelde de 0-1 mooi in doel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mario Götze scoorde nog voor de rust, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Cody Gakpo deed vlak na rust alsnog de netten trillen voor PSV. Op assist van Vertessen scoorde de Oostenrijkse Kenian Philipp Mwene de 0-3.

Vertessen had nog steeds niet genoeg, want hij mikte zelf nog de 0-4 in doel. Jens Odgaard scoorde nog de eerredder voor RKC, maar Vertessen was de duidelijke uitblinker van de avond. Opvallend, aangezien Vertessen pas na een halfuurtje zijn opwachting maakte bij PSV na een blessure bij de Japanner Ritsu Doan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een belangrijke doublette en assist voor de Belg, die daardoor zijn club weer naar de leiding brengt op een moment dat Feyenoord een steek laat liggen tegen een rechtstreekse tegenstander in Ajax.