Romelu Lukaku haalt verwoestend uit na racisme aan het adres van Vincent Kompany: “F*ck jullie, met jullie hashtags”

Kompany was zondag furieus na het 2-2 gelijkspel in de topper tegen Club Brugge. Niet de spelfases op het veld, maar het gedrag van de Brugse supporters was een doorn in het oog van de Anderlecht-coach. “We zijn hier een hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen”, zei hij voor de microfoon van rechtenhouder Eleven Sports.

Kompany liet vervolgens verstek gaan voor de verplichte persconferentie. Club Brugge-coach Philippe Clement zei op de persbabbel geen racistische geluiden te hebben gehoord, maar gaf wel aan dat “als iemand zo’n zaken roept dat absoluut niet de waarden zijn waar Club Brugge voor staat”.

Club Brugge plaatste net als de Pro League nadien een boodschap van afkeuring op hun website en sociale media. Maar vooral die van de Pro League schoot bij Lukaku in het verkeerde keelgat.

Romelu Lukaku kwam zondag niet in actie tegen Wolverhampton Wanderers. De Rode Duivel is out met een coronabesmetting.