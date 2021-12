Woedende Jürgen Klopp richt pijlen op Harry Kane en valt scheidsrechter aan: “Hij kon Roberton’s been gebroken hebben”

Liverpool-coach Jürgen Klopp is bijzonder boos op Tottenham-aanvaller Harry Kane na een drieste tackle van de spits op zijn speler Andy Robertson tijdens het bitsige 2-2 gelijkspel afgelopen zondag. Kane kreeg echter geen rood, Robertson even later wel.

Harry Kane had net Tottenham op voorsprong geschoten met zijn eerste Premier League-goal in twee maanden. Maar even later sprong hij keihard in de tackle op Robertson, die bijzonder goed weg kwam zonder zware blessure. Kane kwam ook goed weg: hij kreeg enkel de gele kaart toegestopt. Klopp stond als een bezetene te stomen naast de zijlijn.

De Duitse coach was nadien nog bozer toen ref Paul Tierney geen penalty gaf bij een fout op Diogo Jota in de zestien van Tottenham. Klopp werd beloond met een gele kaart na een verbale tirade aan de vierde ref en blies sarcastisch terwijl hij het karton onder de neus geschoven kreeg.

Robertson zelf ging ook stevig zijn boekje te buiten op het einde van de wedstrijd, met een lelijke tackle op Emerson. Die fout leverde, na tussenkomst van de VAR, wél rood op.

“Het resultaat was oké, maar het zou anders geweest zijn met de juiste beslissingen”, stelde Klopp achteraf. “Robertson zijn rode kaart toont dat de VAR wel degelijk aan het werk was, want in de eerste helft dacht ik dat ze niet op kantoor waren. Gelukkig was Robertson zijn been toevallig in de lucht. Is het op de grond geplant, dan breekt Kane zijn been. Die penalty? Het is ongelooflijk. De ref heeft de beste plaats op het hele veld en geeft nog steeds de penalty niet. Je zal aan hem moeten vragen wat zijn probleem met mij is.”

Over zijn gele kaart was Klopp eerlijk. “Ik was een beetje te intens tijdens de wedstrijd. Ik kwam langs om die gele kaart te geven, maar ik had liever gehad dat hij de juiste keuzes had gemaakt.” Na de wedstrijd ging Klopp ook verhaal halen bij Tierney. “Ik heb geen problemen met scheidsrechters. Wel met jou”, klonk het glashelder.

