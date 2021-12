Oud-burgemeester van Amsterdam en PvdA-coryfee Ed van Thijn overleden

Van Thijn was jarenlang een vooraanstaande politicus namens de PvdA, die in twee perioden minister van Binnenlandse Zaken was, de rol van formateur en informateur vervulde, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer en burgemeester van Amsterdam was.

Hij was burgemeester van 1983 tot en met 1994 en werd zo de langstzittende burgemeester van de hoofdstad na de Tweede Wereldoorlog. Hij was burgemeester tijdens de Bijlmerramp: op 4 oktober 1992 stortte een Boeing van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neer in de Bijlmerwijk in Amsterdam. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.

In 1994 werd hij na zijn burgemeesterschap benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg Van Thijn de Gouden Medaille van de Stad Amsterdam. Hij was ook lid van Eerste Kamer van 1999 tot 2007.

Ed van Thijn werd op 16 augustus 1934 in Amsterdam geboren. Als kind overleefde hij het interneringskamp Westerbork.

“Bedroefd door het overlijden van Ed van Thijn. Respect voor zijn grote inzet in diverse rollen voor zijn partij en het land. Heeft als burgemeester onze hoofdstad door roerige tijden geleid. Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies”, reageerde ontslagnemend premier Mark Rutte op Twitter.