Met Nederland in lockdown is het bang afwachten wat onze politici woensdag zullen beslissen: “We sluiten niks uit”

Hoe zal onze eindejaarsperiode eruitzien? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. Afgelopen zaterdag ging Nederland plots in een harde lockdown, en komende woensdag is er een Overlegcomité bij ons. Bij de virologen en politici is er niemand die durft te zeggen dat we zeker níét dezelfde kant op gaan. Al is er ook niemand die nu al zegt van wel. Wat zijn de standpunten op dit ogenblik? En welke voordelen hebben wij tegenover Nederland die een lockdown kunnen voorkomen?