Nederland gaat op slot om tijd te kopen in de strijd tegen omikron, de variant die ook bij ons steil opmars maakt. Hij toont zich erg besmettelijk, maar wat weten we er eigenlijk al écht over? En wanneer onttroont hij hier de deltavariant? “Hij kan beter onze immuniteit omzeilen”, zegt Steven Van Gucht. “Maar omikron is géén supervirus. Het is gewoon corona.”