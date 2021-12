“Eigenlijk is Tim een doodgewone collega”: maak kennis met de best betaalde CEO van ons land, wiens bedrijf straks miljarden binnen rijft

Dertien jaar lang werkt het Gentse biotechbedrijf ArgenX al aan zijn medicijnen op basis van lama-antilichamen. Nu is het eindelijk klaar voor de miljardenwinst. Met dank aan het wetenschappelijke en zakelijke vernuft van de baas. Maak kennis met Tim Van Hauwermeiren (48), de bestbetaalde CEO van het land. Hij eet liever in een brasserie dan in een sterrenrestaurant, maar is in zijn wielerclubje wel even competitief als in de biotech.