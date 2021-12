Bouchez én CD&V schrijven kerncentrales toch nog niet af

“Om de kerncentrales te sluiten hebben we zekerheid over de alternatieven ­gevraagd en die kan men ons, ook na ­wekenlang zoeken, niet geven”, zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Hij blijft zich verzetten tegen de kernuitstap, tot ongenoegen van de voorzitter van zijn Vlaamse zus­terpartij, Egbert Lachaert (Open VLD). Die stak vorige week zijn nek uit en verklaarde “het lijk dood”. Producent ­Engie had die piste enkele dagen eerder al afgeschreven. Het was aan energie­minister Tinne Van der Straeten (Groen) om een alternatief te voorzien.