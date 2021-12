Van Peteghem (CD&V) corrigeert Veiligheidsplan van partijgenote Verlinden: fiscale fraude dan toch topprioriteit

“Het Nationaal Veiligheidsplan zal worden aangepast, zodat het voor iedereen duidelijk is dat de strijd tegen fiscale fraude een absolute prioriteit blijft.” Dat zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem gisteren in De zevende dag. De heisa die de voorbije dagen was ontstaan, blijkt geen “semantische discussie”, zoals CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten het stelde. Want er moet de komende dagen en weken opnieuw worden onderhandeld tussen de betrokken kabinetten van de verschillende regeringen.

Toen midden vorige week in De Tijd het nieuws bekendraakte dat fiscale fraude geen topprioriteit meer was in het Veiligheidsplan, verslikten de socialisten binnen de Vivaldi-regering zich naar eigen zeggen in hun koffie. Ze eisten heel snel opheldering van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die zich verdedigde door te stellen dat verschillende kabinetten, ook die van PS, betrokken waren bij de totstandkoming van dat plan.

Weinig begrip

Een pijnlijke zaak voor de coalitie, aangezien fiscale fraudebestrijding wel als een topprioriteit in het regeerakkoord staat. Maar voor CD&V, die met Verlinden en Van Peteghem de beide bevoegde ministers in haar rangen heeft, is dit nóg pijnlijker. De vicepremier, bevoegd voor Fraudebestrijding, was duidelijk niet op de hoogte van gewijzigde prioriteiten en kwam donderdag in het parlement en voor de camera’s iets anders vertellen dan Verlinden. Aangezien er ook elders weinig begrip was voor het schrappen, kreeg Verlinden de kwestie wel telkens weer op haar bord. Zij hield echter voet bij stuk, tot groot ongenoegen van haar vicepremier.

Van Peteghem trok het dossier uiteindelijk naar zich toe. “Om elke twijfel weg te halen, zal het Nationaal Veiligheidsplan worden aangepast.” Het plan passeert zo de komende dagen en weken opnieuw op het interkabinettenoverleg binnen de federale regering, maar ook op de interministeriële comités met vertegenwoordigers van de andere regeringen, aangezien er ook regionale bevoegdheden bij betrokken zijn.

