Ex-minister Milquet in de clinch met federaal procureur over aanslagen Parijs

Het proces over de aanslagen in Parijs heeft in ons land voor een dispuut gezorgd tussen ex-minister Joëlle Milquet (CDH) en de federaal procureur.

Milquet had het op sociale media over “de armoede van het Belgische onderzoek naar Salah Abdeslam”. Volgens Milquet hadden de 130 doden in Parijs vermeden kunnen worden. Op het proces in Parijs lagen de Belgische speurders de afgelopen weken al onder vuur, tot onvrede van de Belgische justitie. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw reageerde afgelopen weekend boos. Hij noemde haar bericht op sociale media schandalig. Van Leeuw wees Milquet erop dat uitgerekend zíj minister van Binnenlandse Zaken was geweest, en dat ze in die functie de eisen van justitie om de politie te versterken altijd genegeerd had. Ondertussen hebben beiden hun boodschap weer verwijderd.

