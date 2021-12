Standard slechts vier punten verwijderd van gevarenzone na nieuwe nederlaag: “We zitten nu in degradatiestrijd”

In Leuven liep het Standard van Luka Elsner tegen een nieuwe nederlaag aan (2-1). “We wilden hier een slag slaan voor de top acht, maar we moeten realistisch zijn: We strijden nu tegen de degradatie.”

LEES OOK. Oud-Heverlee Leuven pakt thuiszege tegen inefficiënt Standard dankzij duo Mercier-Maertens

Standard-coach Luka Elsner bekeek het na afloop somberder dan voorheen. De Sloveense T1 baalde vooral van het gebrek aan efficiëntie dat zijn ploeg op de mat bracht. “Een gebrek aan efficiëntie aan twéé kanten”, benadrukte hij. “Wij gaven veel te makkelijk onze goals weg. We wisten dat Mercier zulke ballen kan geven en dat hij die loopbewegingen maakt. Toch gaven we Mercier zomaar de bal én alle tijd en ruimte om te passen. We hebben daar nochtans de hele week op getraind. Balen dat die inspanningen niks opleveren...”

“Maar ik kan niet om de inspanningen van mijn spelers heen. We troffen de paal, zagen tot twee keer toe een goal afgekeurd wegens buitenspel. Maar dat zijn wel de beslissende momenten. Het was allemaal onvoldoende om op meer te mogen hopen”, ging Elsner verder.

De Standard-coach verkeert met zijn ploeg in zwaar weer. Graag had hij de 2-3-overwinning op Antwerp in de tumultueuze wedstrijd van vorige week een vervolg gegeven met een thuiszege op Beerschot. Dat duel werd vanwege een politiestaking uitgesteld, met mogelijk zelfs een forfaitzege tot vervolg. De Luikenaars snakken naar een goede reeks. Tegen een OHL dat 0 op 9 had het moeten kunnen, maar wilde het ook al niet lukken.

© BELGA

“We hadden hier de kans om de strijd aan te gaan voor de top acht”, zei Elsner. “Maar we moeten realistisch zijn. Voetbal speel je voor de punten. We zitten nu in een gevecht voor het behoud. Het is jammer, het is triestig en het was opnieuw ongelukkig allemaal, maar zo is het wel”, aldus Elsner.

Woensdag beker

Standard is twaalfde en staat nog vier punten verwijderd van de gevarenzone. Woensdag in de kwartfinales van de beker, een uitwedstrijd op Gent, vecht het voor allicht zijn laatste kans op Europees voetbal. Daarna mag het 2021 afsluiten met een gevecht voor de groene tafel met Beerschot en een rechtstreeks duel met (degradatieconcurrent) Zulte Waregem.