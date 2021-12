Geen smakelijke beelden: vrees voor ernstige blessure bij Standard-speler Tapsoba na botsing met OHL-doelman

Abdoul Tapsoba kwam bij een doelkans ongelukkig in aanraking met OHL-doelman Alex Runarsson. De Burkinees van Standard liep daarbij een diepe en grote vleeswonde op.

“Een snee van vijftien centimeter”, legde Elsner na de match uit. “Ik vraag me of dat een normaal contact was. Voor mij was het penalty. Ik heb de beelden nog niet gezien, dus misschien vergis ik mij, maar het lijkt mij niet normaal.” Het is de verwachting dat Standard het de komende weken zonder Tapsoba moet doen.

