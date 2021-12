Club Brugge gooide al voor zesde keer punten weg na een voorsprong, maar geen paniek: “Het seizoen is nog niet halfweg”

Zo snel mogelijk de kloof met Union dichten. Dat was de opdracht van Club Brugge na de uitschakeling in Europa. Maar in de plaats van het gat dicht te rijden, is de koploper na twintig speeldagen weer verder uitgelopen. Club gooide al voor de zesde keer dit seizoen punten weg na een voorsprong.

Een uitstekende eerste helft, waarin Club Brugge Anderlecht vastzette op de eigen helft, en een iets mindere tweede, waarin de Brusselaars op en over de kampioen kwamen, maar Ruud Vormer en Hans Vanaken alsnog een punt redden na een corner. Net als in het Astridpark begin oktober eindigde de klassieker van ons voetbal op een gelijkspel. De spelers en trainer van Club Brugge beseften dat ze tevreden moesten zijn met een punt, ook al vonden ze dat ze misschien meer hadden verdiend.

“Op het einde van de rit zijn we teleurgesteld dat we geen drie punten hebben gepakt”, aldus Philippe Clement. “De eerst vijf tot acht minuten hadden we het moeilijk om de duels te winnen, maar daarna waren we dominant, met vele hoge druk één op één, en de beste kansen. We maakten een mooi doelpunt en hadden kansen op een tweede goal. Voor mij lag daar de sleutel. Als we daar 2-0 hadden kunnen maken, zit je met een ander verhaal.”

Makkelijk tegengoals

Want ook al scoorde Club Brugge al in elke competitiewedstrijd dit seizoen minstens één keer, het krijgt ook nog altijd makkelijk doelpunten binnen. Anderlecht-invaller Francis Amuzu mocht naar binnen komen en Jack Hendry voorbijgaan om de 1-1 te maken. “De 1-2 (van Wesley Hoedt, red.) komt er na een flipperkastsituatie”, zei Clement. “Bij de 1-1 reageren we niet goed op de acties van Amuzu. Nochtans hadden we er voor de wedstrijd over gesproken.”

© BELGA

En zo gooide Club al voor de zesde keer dit seizoen een voorsprong weg. Eerder gebeurde dat tegen Eupen, Cercle, op Anderlecht, tegen Standard en op KV Mechelen. Tegen Standard volstond zelfs een 2-0-voorsprong niet.

“Wat voor mij belangrijk is, is dat we gereageerd hebben na de 1-2”, besloot Clement. “We zijn blijven gaan om de gelijkmaker te maken. Daarna hebben we ook nog proberen te winnen.”

Zespuntenkloof

Maar een derde goal kwam er niet. Union maakte die wel tegen Cercle, waardoor de geel-blauwe Brusselaars opnieuw tot zes punten uitlopen in de stand. Na de Europese uitschakeling tegen PSG was het nochtans de bedoeling de achtervolging in te zetten.

“Met Union zijn we niet echt bezig in deze fase”, zei Charles De Ketelaere, auteur van de knappe 1-0. “Wij moeten vooral punten pakken op dit moment.”

“We hebben een goeie prestatie geleverd en daaraan moeten we ons optrekken”, voegde doelman Simon Mignolet eraan toe. “Later zien we wel waar we eindigen.”

Dat Club voor één keer niet achterom, maar vooruit kan kijken, hoeft niet noodzakelijk een nadeel te zijn. “Vorig seizoen stonden wij achttien punten voor en werd het toch nog spannend”, zei vicekapitein Hans Vanaken. “Er zijn nog twee wedstrijden in 2021. Laten we het jaar proberen af te sluiten met twee overwinningen en dan rusten.”

© BELGA

Op niemand gefocust

Donderdagavond komt Oud-Heverlee Leuven langs in de Croky Cup. Op tweede kerstdag gaat Club op verplaatsing in eigen stadion, op bezoek bij Cercle Brugge. Union is al uitgeschakeld in de beker en ontvangt dan ploeg in vorm AA Gent.

“Inclusief play-offs zijn we twintig van de veertig speeldagen ver”, zei Philippe Clement. “Maar omdat de punten nog worden gehalveerd zijn we nog niet eens halfweg. Het seizoen is nog lang, we zijn op niemand gefocust. We willen alleen zelf zo veel mogelijk punten halen. Daarom is het spijtig dat het er vandaag geen drie waren. Dat zat er zeker en vast in, want we waren de ploeg die de meeste kansen heeft afgedwongen.”