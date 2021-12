Alerte ballenjongen speelt cruciale rol bij 1-0 van De Ketelaere in Club - Anderlecht: “We laten ze nochtans niet mee met ons trainen”

Club Brugge mag zijn twaalfde man dankbaar zijn. Of beter gezegd: zijn twaalfde jongen. Een ballenjongen zorgde er met een snelle inworp voor dat Club de 1-0 kon scoren.

LEES OOK. Club Brugge en Anderlecht spelen gelijk in spannende topper na spectaculair slotkwartier

Clinton Mata was de bal over de zijlijn gaan halen toen de jongen in kwestie Hans Vanaken een bal toewierp. Mata was daardoor onverwacht vrij, gaf mee aan Lang, die met een sublieme steekpass Charles De Ketelaere vrijspeelde. ‘CDK’ tikte voor de neus van Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge in doel.

Het was al de tweede keer in drie weken dat Club hulp kreeg aan de zijlijn. Op bezoek bij Racing Genk was het teammanager Michaël Vijverman die een slechte uittrap van Genk-keeper Maarten Vandevoordt opving en meegaf aan Jack Hendry. Die gooide snel in naar Vanaken, waardoor de Genk-verdediging niet tijdig georganiseerd geraakte en Noa Lang kon scoren.

© BELGA

“We laten onze ballenjongens niet mee met ons trainen op het oefencentrum”, zei coach Philippe Clement over het kordate optreden van de jongen. “Het is wel zo dat ik al vijftien jaar de verantwoordelijke van de ballenjongens ken hier (Randall Vandewynckele, red.). We hebben er in het verleden wel eens over gepraat, maar dat is een hele tijd geleden. Het is niet zo dat we er nu over gesproken hadden.” (bla)