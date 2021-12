Mogelijk geen Afrika Cup voor geblesseerde Genkse prijsschutter Paul Onuachu: “Ik had hem vroeger moeten wisselen”

Onuachu kreeg last aan de hamstrings en moest de strijd staken. — © Dick Demey

Paul Onuachu liep tegn Antwerp waarschijnlijk een spierscheur op in de hamstrings van zijn linkerbeen, vertelde Genk-coach Bernd Storck. “Ik verwacht dat Onuachu minstens een maand out is.” Dat zou betekenen dat de Nigeriaan de Afrika Cup zal moeten missen. Die gaat al op 9 januari van start.

“Ik had hem vroeger moeten wisselen”, keek coach Storck in eigen boezem. “Paul wilde zelf echter graag doorgaan, hij vond dat er nog wat in de tank zat. Jammer genoeg greep hij bij een van zijn vele spurts naar zijn linkerbeen.”

Tegen Oostende recupereert Storck wel het door Covid getroffen duo Arteaga-Lucumi én kan hij ook opnieuw een beroep doen op Jukleröd. “Hij was voor tachtig procent speelklaar, maar ik wilde geen risico’s nemen.” (mg)