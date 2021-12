Waarom de goals van Laurent Depoitre, einde contract bij AA Gent, op een perfect tijdstip komen

Tarik Tissoudali en Laurent Depoitre, dat is als spitsenduo Beauty & The Beast. De pingelaar en de sloophamer van AA Gent. Vliegensvlugge voeten verbonden aan beukende benen. Wanneer die allebei dodelijk efficiënt blijken, kan je een georganiseerd STVV kloppen. Voor Depoitre komen de goals op een perfect tijdstip, aangezien hij straks einde contract is.