Zaterdag deelde een kerstman cadeautjes uit aan kinderen in Pepinster. De actie verwarmde de harten in het epicentrum van het rampgebied, maar kan dat niet met de huizen. Zowat de helft van de getroffen inwoners heeft nog geen gasaansluiting. Het wordt een barre kerst voor wie nog in de gemeente woont. Zelfs in het huis van de heer.