Clubleden Barcelona stemmen in met miljardenlening voor renovatie Camp Nou

Met grote meerderheid hebben de clubleden van FC Barcelona ingestemd met de renovatie- en uitbreidingsplannen voor het Camp Nou-stadion. Voor het ambitieuze project dient de Spaanse grootmacht, die gebukt gaat onder een zware schuldenlast, een lening van 1,5 miljard euro af te sluiten. Volgens Barcelona is 87,8 procent van de leden die hebben gestemd hiermee akkoord gegaan. In totaal hebben bijna 50.000 leden online hun oordeel gegeven in deze kwestie en dat komt overeen met iets meer dan 44 procent van het totale aantal stemgerechtigde leden.