Gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen zakt onder de 10.000 per dag

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag is opnieuw gedaald tot onder de 10.000. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano die zondag zijn vrijgegeven door het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Tussen 10 en 16 december werden gemiddeld 9.402 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 33 procent in vergelijking met de week daarvoor.

In dezelfde periode werden per dag gemiddeld 76.500 tests uitgevoerd, met een positiviteitsratio van 14,02 procent.

Van 13 tot en met 19 december waren er bijna 196 ziekenhuisopnames per dag als gevolg van Covid-19, ook een flinke daling. In totaal lagen er zondag 2.611 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (-37 ten opzichte van zaterdag), onder wie 746 op de afdelingen intensieve zorg. Dat is een daling met 20 patiënten tegenover zaterdag. Voor het eerst sinds eind november komt het aantal patiënten op intensieve zorg zo onder 750.