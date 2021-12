Vier op de tien kmo’s willen hun bedrijfswagens elektrisch tegen 2026

Vanaf 2026 zullen bedrijven alleen nog elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken van hun belastingen. 39 procent van de kmo’s met bedrijfswagens verwacht dat hun hele wagenpark tegen 2026 emissievrij zal zijn. Voor 57 procent is de deadline voor een volledig elektrisch wagenpark niet haalbaar. De overige 4 procent is van plan om tegen 2026 geen bedrijfswagen meer te hebben.

Een kwart van de kmo’s (26%) zal in de loop van 2022 beginnen met de installatie van laadpalen op het werk. Nog eens 5 procent zal er na volgend jaar mee starten. Vier op de tien zeggen dan weer dat er nog geen plannen zijn om laadpalen aan het bedrijfsgebouw te plaatsen.

Mobiliteitsbudget

Ook het mobiliteitsbudget, dat vanaf 1 januari 2022 wordt uitgebreid, blijft onbekend en onbemind. Volgens de studie kent 53 procent van de bevraagde kmo’s de toepassingsvoorwaarden niet. De fiets lijkt wel al helemaal ingeburgerd, met of zonder mobiliteitsbudget. Een derde (33%) van de kmo’s biedt de fiets al aan, nog eens 17 procent is van plan dat binnenkort te doen.

Het kostenplaatje van alle mobiliteitsmaatregelen blijft een blinde vlek: 83 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen zegt vandaag geen idee te hebben wat de nieuwe maatregelen rond bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget hen zullen kosten.

“Veel bedrijven blijven met vragen zitten over de elektrificatie van hun wagenpark. Moeten we ook in laadpaalvoorzieningen bij de werknemers thuis voorzien? Zullen er ook laadpalen in de straten komen? Hoe uniform is het systeem van laadpalen...? Specifiek voor bedrijven zijn er nog geen hapklare oplossingen. We zien dat leasingmaatschappijen wel al voorstellen doen waar de kost van de installatie van een laadpaal in het leasingcontract inbegrepen zit. Wat als een werknemer die zo’n leasingcontract heeft het bedrijf verlaat? Een stappenplan zal ondernemingen zeker vooruithelpen”, benadrukt Charlotte Thijs, mobiliteitsexperte Acerta Consult.