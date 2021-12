Ongeluk met springkasteel in Australië eist zesde leven: ook 11-jarige jongen gestorven

Drie dagen na het ongeval met een springkasteel in Australië is nog een elfjarige jongen overleden aan zijn verwondingen. De dodentol van het ongeval komt daarmee op zes. Er liggen nog twee kinderen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het ongeval vond vorige donderdag plaats in Devonport, een gemeente met zo’n 30.000 inwoners op het Australische eiland Tasmanië. Een springkasteel, dat geïnstalleerd was om het einde van het schooljaar te vieren, werd er in de voormiddag door een felle windstoot tien meter hoog de lucht ingeblazen op een moment dat er negen kinderen op aan het spelen waren.

Een van hen, de elfjarige Chace Harrison, overleed zondag in het ziekenhuis van Hobart. Drie dagen na het ongeval werd zijn beademingstoestel uitgeschakeld. Eerder waren ook al de elfjarige Addison Stewart en de twaalfjarige Zane Mellor, Jye Sheehan, Jalailah Jayne-Maree Jones en Peter Dodt overleden. Op dit moment liggen nog twee andere kinderen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het negende kind mocht vrijdag het ziekenhuis verlaten.

© Politie van Tasmanië

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog of het springkasteel wel goed aan de grond was vastgemaakt. “We willen ons onderzoek niet overhaasten”, aldus commissaris Darren Hine zondag. “Al begrijpen we natuurlijk dat de gemeenschap antwoorden wil, het is van het grootste belang dat we niet op de zaken vooruitlopen.” Deze week krijgt de lokale politie nog versterking vanuit de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. De extra agenten zullen onder meer ingeschakeld worden om getuigenverklaringen af te nemen.

Na het tragische incident werd er een online geldinzamelactie voor de getroffen families opgezet. Daarmee werd intussen al meer dan 820.000 euro opgehaald.

© AFP