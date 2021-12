Racistische incidenten tijdens Club Brugge-Anderlecht zwaar veroordeeld op sociale media: “Het voetbal is ziek, tijd voor daden”

Er passeert geen weekend zonder geweld of racisme op of rond de Belgische voetbalvelden. Zondagmiddag was Vincent Kompany gedegouteerd over de racistische beledigingen die hij en zijn staf naar het hoofd geslingerd kregen in Brugge. Op sociale media klinkt de roep om ingrijpende maatregelen luider dan ooit.

LEES OOK. Romelu Lukaku haalt verwoestend uit na racisme aan het adres van Vincent Kompany: “F*ck jullie, met jullie hashtags”

Zondagavond haalde Romelu Lukaku al uit naar de Pro League. De Belgische spits vroeg om duidelijke en ingrijpende maatregelen. Zijn oproep kreeg op sociale media heel wat steun. Onder meer ook van collega-Rode Duivel Jan Vertonghen.

En ook ex-voetballer en analist Geert De Vlieger treedt Romelu Lukaku en co bij.

Ook politici veroordelen de incidenten ten strengste. “Het voetbal is ziek, er moet iets gebeuren”, klinkt het bij Kristof Calvo. “Eigenlijk zou Club Brugge moeten vragen aan Kompany om de aftrap te geven bij de volgende wedstrijd”, stelt hij voor.

“Racisme is voor idioten”, klinkt het bij Theo Francken. “Kuis die voetbaluitwassen nu eindelijk eens op. Op het veld, in de tribune maar ook in de kleedkamers, bij het management, de trainers en de makelaars.”

Ook de Gentse burgemeester Mathias Declercq vraagt om actie.

De Pro League komt zelf ook met een reactie. “Racisme en discriminatie hebben geen plaats in de samenleving en in of rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn.”