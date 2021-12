Spaanse media verdeeld over prestatie Eden Hazard: “Mission impossible” vs. “Scherpste aanvaller bij Real”

Eden Hazard speelde zondagavond voor het eerst sinds november 2019 nog eens 90 minuten voor Real Madrid. Los Blancos bleven steken op een 0-0-gelijkspel tegen Cadiz, Hazard speelde een zwakke eerste helft, maar een betere tweede helft. De meningen over zijn prestatie zijn verdeeld in de Spaanse media.

Voor het eerst sinds eind september mocht Eden Hazard nog eens in de basis beginnen van coach Carlo Ancelotti. Dat had hij vooral te denken aan de vele coronabesmettingen in de ploeg. Onder meer Asensio, Rodrygo en Bale, drie flankspelers en concurrenten van Hazard, testten positief op het coronavirus. Dé kans voor de Rode Duivel om zich nog eens te bewijzen.

Marca: “Hazard is een ‘mission impossible’”

Bij het gerenommeerde Marca zijn ze niet bepaald lovend over de prestatie van Hazard. “Heeft de Belg slecht gespeeld? Nee. Maar ook niet goed”, klinkt het. “Er wordt veel van Hazard verwacht en het gevoel is dat zijn beste versie al jaren achter ons ligt. Hij is een ‘misson impossible’.”

“De verdedigers van Hazard, waarvan er wel nog wat zijn, konden tegen Cadiz vaststellen dat de Belg geen basisspeler wordt bij Real Madrid”, gaat het verder. “Hij is gewoon minder goed dan Asensio en Rodrygo, die momenteel out zijn met covid. Het zou oneerlijk zijn om hem op één wedstrijd te veroordelen, maar er werd toch iets meer van hem verwacht.”

In de tweede helft kwam Hazard beter in de wedstrijd, en dat konden ze ook in Marca niet ontkennen. “Carlo Ancelotti wilde hem 90 minuten geven en Hazard verbeterde op het einde wel wat. Hij probeerde het tenminste. Maar zijn lichaamsbouw laat hem niet meer toe uit te blinken en zijn spel is niet meer wat het was. Hij heeft nog steeds geen wedstrijd beslist.”

AS: “Scherpste aanvaller bij Real”

Bij AS zijn ze iets milder voor onze landgenoot. “Hazard heeft laten zien dat hij iets kan bijdragen aan het team”, klinkt het. “Hij heeft nog vijf maanden tijd om zijn situatie bij Real Madrid om te keren. In de tweede helft liet hij met zijn verticaal spel vleugjes van zijn talent zien. De Belg lijkt de manier te hebben gevonden om zijn slechte dynamiek bij Real Madrid te keren.”

De Spaanse krant vond Hazard dus, vooral in de tweede helft, lang niet slecht spelen. “Hij trapte twee keer op doel, lokte drie fouten uit en 46 van zijn 55 passes kwamen aan”, gaat het verder. “Hij scoorde bijna met een kopbal en sloop in de tweede helft meerdere keren gevaarlijk het strafschopgebied binnen. Zonder twijfel de scherpste aanvaller van Real Madrid in een moeilijke wedstrijd.”

Ancelotti: “Extra wapen voor het tweede deel van het seizoen”

Ook coach Carlo Ancelotti had lovende woorden over voor onze landgenoot. “In de eerste helft had hij het moeilijk, maar zijn tweede helft was een stuk beter. Hij is het niet gewoon om op rechts te spelen, maar in het centrum combineerde hij uitstekend met Karim Benzema. Hij is een extra wapen voor het tweede deel van het seizoen.”