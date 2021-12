Vader van slachtoffer Halyna Hutchins vindt dat Alec Baldwin mee verantwoordelijk is voor haar dood

“Alec Baldwin vuurde het schot af, het is dus moeilijk voor mij om te begrijpen hoe hij niet medeverantwoordelijk gehouden kan worden voor haar dood.” Dat zegt de vader van Halyna Hutchins, de cameraregisseur die eind oktober om het leven kwam op de set van westernfilm ‘Rust’, in de Engelse krant The sun.

Anatoly Androsovych, een 61-jarige Oekraïener die in het leger als kapitein van een onderzeeër werkte, houdt acteur Alec Baldwin deels verantwoordelijk voor de dood van zijn dochter. “Ik begrijp Alec ook niet”, zo luidt het in The sun. “Hij beweert dat hij de trekker niet overhaalde, maar een revolver is niet het type wapen dat schiet zonder dat de trekker wordt overgehaald.”

Androsovych vraagt zich ook af waarom de Hollywoodacteur een reeks tweets verwijderde die hij had gestuurd naar aanleiding van de tragedie. “Waarom deed hij dat? Net op het moment dat duidelijk werd dat de schietpartij plaatsvond tijdens oefenopnames? Waarom loste hij dat schot dan?”

De man voegde er nog aan toe dat hij bang is dat Andros, zijn negenjarige kleinzoon, “nooit volledig zal herstellen” na de dood van zijn moeder. “Hij komt langzaam weer tot leven, maar dit is een enorme klap voor ons allemaal.”