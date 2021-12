Verplichte starttoetsen voor vier extra opleidingen

Studenten die zich inschrijven in de bachelor farmaceutische wetenschappen, de bachelor wiskunde, de bachelor bio-ingenieurswetenschappen en de bachelor fysica / fysica en sterrenkunde moeten vanaf volgend academiejaar verplicht een starttoets afleggen. Het aantal opleidingen met zo’n verplichte starttoets stijgt zo van acht naar twaalf en in de toekomst zullen er nog meer opleidingen bijkomen. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De voorbije jaren zijn er in het Vlaamse onderwijslandschap verschillende instrumenten ingevoerd die jongeren moeten helpen en oriënteren in hun studiekeuze. Meer dan een kwart van de studenten verlaat het hoger onderwijs zonder een diploma en amper 1 op de 3 studenten behaalt een bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn van 3 jaar.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ijvert al langer voor meer verplichte starttoetsen of ijkingstoetsen die studenten afleggen vlak voor ze beginnen aan hun opleiding. Op basis van zo’n starttoets weten studenten meteen wat voor remediëring er eventueel nodig is om van het eerste jaar toch een succes te maken.

Er waren aanvankelijk vier opleidingen met een zogenaamde ijkingsproef: de bachelor in de diergeneeskunde, de bachelors in de ingenieurswetenschappen en de educatieve bacheloropleidingen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs. Weyts voegde daar begin dit jaar nog eens vier opleidingen aan toe: de bachelor in de industriële wetenschappen, de bachelor bio-industriële wetenschappen, de bachelor biowetenschappen en de bachelor of Engineering Technology.

Vanaf het academiejaar 2022-2023 komen daar vier opleidingen bij. Het gaat om de bachelors farmaceutische wetenschappen, wiskunde, bio-ingenieurswetenschappen en de bachelor fysica/fysica en sterrenkunde. Het aantal opleidingen met een verplichte starttoets stijgt zo van acht naar twaalf.

“Stap voor stap moeten we dit soort starttoetsen verder uitrollen over het hoger onderwijs”, zegt Weyts. “De volgende stap is dan dat ook het remediëringstraject verplicht wordt voor wie ondermaats presteert op de proef. Wie slecht scoort, moet meteen bijgespijkerd worden. Alleen zo kunnen we vermijden dat problemen blijven aanslepen en dat er hele jaren verloren gaan”.